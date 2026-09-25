Grutas sem plano

As grutas de São Vicente estão fechadas há seis anos e sem data para reabrir. Chegavam a receber 150 mil visitantes e mais de 1 milhão de euros por ano. Segurança de mais de 95% do percurso é considerada baixa e turistas continuam a chegar mesmo de porta fechada. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira e que pode ler nas páginas 4, 5 e 6.

Destaque também para a Venezuela que chama empresas madeirenses para reeeguer o país. O ministro Francisco Garcés abre a porta às construtoras e tecnológicas da Região. Saiba mais na página 22.

Portugal entre a ganhar na Liga das Nações. Um golo de João Félix, ainda na primeira parte, ditou o resultado final do jogo. A crónica nas páginas 24 e 25.

Na página 39 rumamos a Machico onde se põe o forte à prova. Rum, vinho, sidra, gastronomia e música vão animar a primeira edição do evento, que começa hoje e se prolonga até domingo.

Por fim, destaque para o helicóptero que voou mais para treinar. Nas páginas 18 e 19 damos conta de que a formação absorveu 60% das horas de voo em 2025. Este ano, 22 missões já fizeram 115 descargas, quase o dobro das registadas em combate durante todo o ano passado.

Estas e outras notícias constam da edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e bom fim-de-semana com o DIÁRIO!