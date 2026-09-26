IPMA eleva para laranja aviso de tempo quente na Madeira

A Madeira entra hoje em aviso laranja devido ao tempo quente. O aviso vigora entre as 12h02 e as 19 horas na Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas regiões montanhosas mantém-se o aviso amarelo pelo mesmo motivo e, a partir das 19 horas de hoje, o aviso amarelo passa também a vigorar na Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo, prolongando-se até às 19 horas de domingo.

Assim, todo o arquipélago da Madeira estará sob aviso amarelo durante esse período, depois de Costa Norte, Costa Sul e Porto Santo terem estado sob aviso laranja durante a tarde de hoje.