PS defende incentivos ao teletrabalho face à crise energética

Sílvia Silva apresentou um projecto de resolução que recomenda o incentivo do teletrabalho para responder à crise energética.

"O teletrabalho é mais uma medida que o PS acrescenta às propostas apresentadas nesta Assembleia que, havendo vontade politica da maioria e do Governo da Madeira, podem e devem ser adotadas para aliviar a pressão a que as familias madeirenses estão sujeitas", explica.

A deputada afirma que o agravamento dos custos energéticos, "tem um impacto brutal em regiões como a Madeira, onde a dependência de combustíveis fósseis importados permanece elevada. Esse facto traduz-se num aumento significativo dos custos de deslocação que na prática, representa hoje um aumento de mais de 24 € em gasolina e quase 37 € em gasóleo num deposito de 50 litros face ao inicio do ano, tornando-se incomportável para as empresas e trabalhadores".

Paralelamente, diz, persistem "constrangimentos ao nível da mobilidade rodoviária, com especial incidência na cidade do Funchal, para onde convergem diariamente milhares de trabalhadores, caracterizada por elevados níveis de congestionamento nas horas de ponta, com impactos negativos de natureza económica, ambiental e social".

O teletrabalho, diz Sívia Silva, permite reduzir o consumo de combustíveis, diminuir as despesas correntes das famílias e aliviar a pressão sobre as infraestruturas rodoviárias.

"No primeiro trimestre de 2026 mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 21% da população empregada em Portugal estavam em teletrabalho. Na Madeira apenas 14,2% da população empregada trabalhou a partir de casa, pelo que é evidente que é preciso encontrar incentivos ao teletrabalho na Região".

A proposta começa por recomendar que os serviços da administração pública regional adoptem "modelos híbridos de teletrabalho voluntário, implementados de forma faseada e aplicáveis aos trabalhadores cujas funções sejam compatíveis com a prestação não presencial".

O teletrabalho deve ser opcional e ter em conta as condições dos trabalhadores.