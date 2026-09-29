39 mil euros apoiam 14 projectos de jovens

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude formalizou a atribuição de cerca de 39 mil euros a 14 projectos promovidos por associações e grupos juvenis, no âmbito da primeira fase do PRINT – Programa de Inovação e Transformação Social.

Os contratos-programa foram assinados esta tarde, no Auditório da Direcção Regional de Juventude, dando início à fase de implementação das iniciativas, que terão acompanhamento técnico daquele organismo.

Os projectos seleccionados abrangem áreas como saúde e bem-estar, protecção ambiental, economia circular, alimentação sustentável, inovação tecnológica, cultura, desporto e participação cívica, procurando responder a problemas identificados nas respectivas comunidades.

Durante a sessão, os promotores deram a conhecer os objectivos, soluções propostas e resultados esperados de cada um dos 14 projectos.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, salientou a importância de apoiar iniciativas que partem dos próprios jovens. "Quando um jovem identifica um problema na sua comunidade e decide fazer parte da solução, está a exercer uma cidadania que importa reconhecer e apoiar", afirmou, considerando que o PRINT pretende estimular a "capacidade de iniciativa, de criatividade e de compromisso".

Já o director regional de Juventude, André Alves, destacou o programa como instrumento de promoção da inovação social e do empreendedorismo juvenil, proporcionando meios e acompanhamento para transformar ideias em projectos concretos.

Em 2026, o PRINT prevê apoios até 3.000 euros por projecto. Nesta primeira fase, os 14 projectos contemplados recebem, no total, cerca de 39 mil euros.