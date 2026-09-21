IPMA põe vários distritos sob aviso amarelo entre hoje e quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs vários distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, por causa do tempo quente entre hoje e quinta-feira.

O distrito de Setúbal está sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às19:00 de hoje.

Já os distritos do Porto, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo até às 18:00 de terça-feira

O Instituto colocou também sob aviso amarelo devido ao calor os distritos de Viseu, Évora, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de quarta-feira.

O distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 05:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu geralmente limpo e vento por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (Bragança) e os 23 graus (Portalegre) e as máximas entre os 30 (Faro) e os 37 graus (Coimbra).

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro em perigo máximo de incêndio rural.