Madeira e 9 distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo

Nove distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, num dia em que começou o outono e em que as temperatura máxima vai chegar aos 39 graus em Évora, segundo o IPMA.

O outono começou à 01:05 de hoje, mas as temperaturas mantêm-se elevadas, com as máximas em Évora a chegar aos 39 graus Celsius, aos 38 em Santarém, 37 em Castelo Branco e Beja e 36 graus em Lisboa e Portalegre.

Por causa do tempo quente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Santarém e Lisboa até às 18:00 de hoje e Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Portalegre até às 18:00 de quinta-feira.

Como noticiado desde ontem, o arquipélago da Madeira também vai estar na quinta e na sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA vai estar sob aviso amarelo entre as 09:00 de quinta-feira e as 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente pouco nublado a partir da tarde, vento fraco a moderado do quadrante leste, poeiras em suspensão a partir da tarde e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas vão variar entre os 22 e os 29 graus Celsius no Funchal e os 21 e os 27 graus no Porto Santo.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, com nebulosidade na faixa costeira ocidental, vento por vezes moderado nas terras altas e descida de temperatura no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus celsius (Bragança, Viana do Castelo, Aveiro, Braga e Leiria) e os 25 graus (Portalegre) e as máximas entre os 21 graus (Aveiro) e os 39 graus (Évora).