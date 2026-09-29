Ocorrências nas escolas aumentaram no último ano lectivo para mais de 4 mil, revela a PSP

A PSP registou 4.075 ocorrências no último ano letivo, representando um aumento de 4,6% em relação ao ano letivo anterior, com a maioria dos ilícitos a ocorrer no interior das escolas, revela hoje aquela polícia.

Segundo o relatório do Programa Escola Segura (PES) da PSP do ano letivo 2025/26, a que Lusa teve acesso, das 4.075 ocorrências, 2.898 foram de natureza criminal e 1.177 de natureza não criminal.

No documento, a PSP escreve que, no ano letivo 2024/25 foram registadas 3.897 ocorrências, das quais 2.791 tiveram cariz criminal e 1.106 tiveram cariz não criminal.

As ocorrências aumentaram 4,6% no último ano letivo (+178 ocorrências) devido à subida de 3,8% das ocorrências criminais (+107 ocorrências) e de 6,4% das ocorrências não criminais (+71 ocorrências), em comparação com o período homólogo.

A força de segurança refere que a proporção de ocorrências não criminais tem diminuído nos últimos cinco anos letivos, ficando abaixo da média da última década, enquanto, no ano letivo 2025/26, o número de ocorrências criminais ficou acima da média dos últimos 10 anos.

"Importa ainda salientar que o número de ocorrências de cariz criminal tem ficado acima desta média desde o ano letivo 2023/2024. Ainda nesse ano letivo, o número total de ocorrências também foi superior à média da última década, facto esse que se torna a verificar no ano letivo em análise", lê-se no relatório.

Explicando que as ocorrências no âmbito da Escola Segura podem verificar-se dentro ou fora dos estabelecimentos de ensino ou, cumulativamente, em ambos os locais, a PSP salienta que a maioria dos ilícitos ocorreu dentro das escolas.

Segundo a PSP, 68,7% (1.992) das ocorrências criminais tiveram lugar no interior do recinto escolar e 31,3% (1.009) no exterior da escola, das quais 208 nos percursos casa-escola-casa ou nos percursos relacionados com atividades extracurriculares.

Também em relação às ocorrências não criminais, 68,6% (808) registaram-se no interior da escola e 31,4% (381) fora do estabelecimento de ensino, dos quais 68 nos percursos casa-escola-casa ou nos percursos relacionados com atividades extracurriculares.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP foi aquele que registou o maior número de ocorrências no último ano letivo, no total de 1.706, seguido do Comando Metropolitano do Porto (690) e do Comando Distrital de Setúbal (342).

Já os comandos distritais com menor número de ilícitos no âmbito do PES foram Évora (11), Portalegre (16) e Guarda (24).

A PSP refere ainda que na mesma ocorrência criminal podem ser verificados vários tipos de crime, tendo sido contabilizados no ano letivo 2025/26, no âmbito do PES, 3.370 crimes nos 2.898 ilícitos de cariz criminal, o que representa um aumento de 3,5% em comparação com o ano letivo transato (3.257 crimes).