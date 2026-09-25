PSP contabilizou 99 acidentes e um morto nas estradas da Madeira na última semana

O Comando Regional da Madeira da PSP registou 99 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira entre os dias 18 e 24 de Setembro, um balanço que resultou em 25 feridos ligeiros, 4 feridos graves e uma vítima mortal, segundo dados divulgados esta manhã pela polícia. A vítima mortal foi um motociclista, na faixa etária dos 20 anos, que morreu na madrugada do passado sábado na sequência de um despiste na Estrada da Liberdade, no Funchal.

Como é habitual, o Funchal foi o concelho com mais ocorrências, com 37 acidentes, 7 feridos ligeiros, 3 feridos graves e a citada vítima mortal. Seguem-se Câmara de Lobos e Machico, ambos com 12 acidentes, e Santa Cruz, com 9. Em Câmara de Lobos foram registados 7 feridos ligeiros, o segundo valor mais elevado da Região. Ribeira Brava e Ponta do Sol tiveram 6 acidentes cada, Santana 7, Calheta e Porto Moniz 3, e São Vicente e Porto Santo 2. São Vicente foi o único concelho, além do Funchal, com um ferido grave.

Quanto à tipologia, a esmagadora maioria dos acidentes correspondeu a colisões, com 83 casos, seguindo-se 12 despistes, 3 ocorrências classificadas como "outros" e um atropelamento.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP deteve 15 pessoas por crimes relacionados com a condução. A condução sob o efeito do álcool foi o crime mais frequente, com 7 detenções, seguindo-se a condução sem habilitação legal, com 4 casos.

Houve ainda quatro detenções por desobediência: duas por condução com a carta apreendida, uma por recusa em realizar o teste ao álcool e uma por recusa em submeter-se às provas de detecção de substâncias psicotrópicas.

A PSP sublinha que os números divulgados são provisórios, uma vez que uma parte dos acidentes é participada à polícia em data posterior à do envio desta informação.