Doações alimentares aumentaram 31,5% na Madeira e atingiram 949 toneladas

O Banco Alimentar (BA) da Madeira recebeu 949 toneladas de alimentos em 2025, mais 31,5% do que no ano anterior, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM). O aumento corresponde a mais cerca de 227 toneladas de alimentos canalizados para o BA num só ano.

Os frutos e produtos hortícolas mantiveram-se como a principal categoria, com 402,7 toneladas, equivalentes a 42,4% do total, embora o crescimento face a 2024 tenha sido de 16,6%. Seguiram-se o pão e cereais, com 222,9 toneladas (23,5%), mais 14,5% do que no ano anterior.

A maior subida verificou-se, contudo, nos “outros produtos alimentares”, que atingiram 212,2 toneladas, representando 22,4% do total. Esta categoria registou um aumento de 249,6% num ano e foi determinante para o crescimento global das doações.

Comércio assegura a maioria das doações

A indústria, comércio e distribuição foram responsáveis por 70,9% das doações recebidas. A este contributo juntaram-se a restauração, hotelaria e similares, com 12,9%, e as campanhas e donativos, com 10,1%.

Segundo a DREM, os excedentes alimentares recolhidos junto de supermercados, pastelarias e outros estabelecimentos de distribuição representam mais de 83% do total das doações, conjugando a resposta social com a redução do desperdício alimentar.

Dentro das doações provenientes do comércio e distribuição, os frutos e produtos hortícolas representaram 56,9% e o pão e cereais 23,5%. Já na restauração e hotelaria, os “outros produtos alimentares” corresponderam a 99,8% dos bens recebidos.

A DREM assinala ainda um reforço, em 2025, da articulação com o sector da restauração, nomeadamente através da canalização de excedentes de refeições take-away para instituições de solidariedade social.

Média de 3,58 quilos por habitante coloca Madeira cima da média nacional

A dimensão das doações também se destaca quando relacionada com a população. Em 2025, foram doados na Madeira 3,58 quilos de alimentos por habitante, acima da média nacional, fixada em 2,21 quilos por habitante.

A Região ocupou assim a segunda posição entre as nove regiões NUTS II, apenas atrás do Algarve, que registou 4,46 kg por habitante. A Península de Setúbal ficou em terceiro lugar, com 3,12 kg.

Seguiram-se a Grande Lisboa (3,03 kg), o Norte (2,07), os Açores (1,40), o Oeste e Vale do Tejo (1,13), o Centro (1,00) e o Alentejo (0,91), indica a DREM.

Os dados integram a série estatística do INE sobre doações alimentares, produzida com base na informação da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e complementada pelos dados fornecidos pelo Banco Alimentar da Madeira.