PSP aumenta acções nas escolas para fazer face aos comportamentos ilícitos
A PSP aumentou no último ano letivo as ações de sensibilização nas escolas e os contactos individuais junto da comunidade escolar para fazer face aos comportamentos ilícitos.
No relatório do Programa Escola Segura (PES) do ano letivo 2025/26, hoje divulgado e a que Lusa teve acesso, a Polícia de Segurança Pública destaca as ações de sensibilização e os contactos individuais de prevenção criminal realizadas pelas equipas do PES junto da comunidade escolar, nomeadamente alunos, pais/encarregados de educação, professores e assistentes operacionais.
No ano letivo 2025/26, a PSP realizou 11.738 ações de sensibilização que contaram com 652.782 participantes, representando um aumento de 1,02% face ao ano letivo 2024/25, quando foram realizadas 11.619.
A polícia refere um aumento de 1,5% do número de participantes nestas ações em comparação com o ano letivo anterior (643.389 participantes), tendo ainda os agentes afetos ao PES efetuado 92.945 contactos individuais de prevenção criminal, o que se traduz num aumento de 12,2%.
A PSP destaca ainda as ações de sensibilização realizadas no âmbito do 'bullying' e 'cyberbullying', prevenção e segurança rodoviária, comportamentos aditivos, utilização segura das novas tecnologias, violência doméstica e no namoro e direitos humanos.
No ano letivo 2025/26, os 337 polícias afetos ao Programa Escola Segura zelaram pela segurança dos espaços escolares situados na área de jurisdição da PSP, nos centros urbanos, abrangendo 3.109 escolas, com exceção dos estabelecimentos do ensino superior.
Os policias do PES garantiram a segurança de 919.353 alunos e de 143.666 professores e assistentes operacionais.