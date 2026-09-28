Os preços do petróleo aumentaram na Ásia e o barril do Brent subiu mais 3%

Os preços do petróleo aumentaram hoje nos mercados asiáticos, impulsionados pelo impasse diplomático no Médio Oriente após a rejeição, pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, de um plano apresentado por Teerão para a reabertura do estreito de Ormuz.

Às 06:15, o preço do barril de Brent do Mar do Norte, a referência do mercado mundial, subiu 3% para 107,45 dólares.

O barril de WTI norte-americano subiu 1,98% para 94,24 dólares.

"As tensões no Médio Oriente mantêm-se, na ausência de uma resolução clara para as perturbações em torno do estreito de Ormuz e face à incerteza quanto à normalização do abastecimento de petróleo", disse Lloyd Chan, analista consultado pela agência Bloomberg.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no sábado a rejeição de um plano formulado por Teerão para reabrir o estreito de Ormuz num prazo de sete dias.

A navegação no Estreito de Ormuz, por onde transitava normalmente um quinto dos hidrocarbonetos mundiais, continua largamente paralisada: a República Islâmica reivindica o controlo da região, enquanto Washington impõe, em contrapartida, um bloqueio aos portos iranianos.

O Irão afirmou aguardar por uma resposta definitiva de Washington para decidir "os próximos passos".