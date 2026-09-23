Promenade da Praia Formosa reabre hoje após intervenção no pavimento

A Promenade da Praia Formosa volta a estar integralmente disponível ao público a partir de hoje após a conclusão da intervenção provisória de reparação do pavimento no troço que liga a Praia Formosa aos Socorridos.

O percurso encontrava-se encerrado preventivamente desde 16 de Agosto, por decisão das Sociedades de Desenvolvimento, em articulação com as entidades competentes, depois de terem sido identificados sinais que justificavam uma avaliação das condições de segurança da infraestrutura.

Passadiço da Praia Formosa encerrado preventivamente O passadiço que liga a Praia Formosa aos Socorridos encontra-se encerrado à circulação pedonal por motivos de prevenção.

Na sequência dos alertas, foram realizadas as diligências técnicas necessárias, tendo os elementos recolhidos determinado a necessidade de uma intervenção provisória no pavimento. Os trabalhos tiveram como objectivo mitigar os riscos identificados e criar as condições necessárias para a reabertura do percurso em segurança.

Concluída a intervenção e reunidas as condições para a circulação pedonal, as Sociedades de Desenvolvimento determinaram a reabertura da Promenade, devolvendo à população uma ligação pedonal com elevada utilização por residentes e visitantes.

Segundo nota enviada à imprensa da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, sublinha que a segurança dos utilizadores esteve no centro de todo o processo. “Concluídos esses trabalhos, podemos agora devolver este percurso à população, mantendo naturalmente o acompanhamento das condições da infraestrutura”, afirma.

Os dados de utilização demonstram a importância desta ligação. Entre o início do ano e a data do encerramento preventivo, foram contabilizadas 371.782 passagens, correspondendo a uma média mensal aproximada de 49,5 mil utilizações. O maior movimento diário foi registado a 15 de Março, quando foram contabilizadas 3.598 passagens num único dia, confirmando a utilização regular da promenade por residentes e visitantes