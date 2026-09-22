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Casal americano ferido em acidente de motorizada

Colisão com automóvel ocorreu na zona da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos

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Um casal norte-americano, ambos com 56 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão entre uma motorizada e um automóvel, na zona da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, na Estrada João Gonçalves Zarco, antiga ER 101.

O alerta foi dado pelas 15h48. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram duas ambulâncias, um veículo de apoio e seis operacionais.

As duas vítimas sofreram escoriações, tendo sido socorridas no local e transportadas para as urgências hospitalares.

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