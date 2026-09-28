Abertas candidaturas ao apoio complementar ao Europa Criativa

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) abriu hoje as candidaturas ao apoio complementar ao programa Europa Criativa, integrado no programa de apoio a projetos, de acordo com o aviso publicado em Diário da República.

"A Direção-Geral das Artes (DGARTES) torna público, através do presente aviso, a abertura de procedimento simplificado, para apresentação de candidaturas no âmbito do Programa de Apoio a Projetos - Apoio Complementar ao Programa Europa Criativa, com o montante financeiro global disponível de 300.000 euros, fixado por despacho da Ministra da Cultura Juventude e Desporto, de 17/09/2026", lê-se no documento.

De acordo com a DGArtes, este apoio destina-se a projetos previamente selecionados nas linhas de financiamento de 2025 do Programa Europa Criativa, na vertente Cultura e na vertente Transetorial.

O concurso abrange projetos de criação, programação, circulação nacional, internacionalização, ações estratégicas de mediação, edição, investigação, formação e arquivo, nas áreas das artes visuais (arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e banda desenhada), artes performativas (circo, dança, música, ópera e teatro), artes de rua, cruzamento disciplinar, artes e ofícios tradicionais e artes digitais.

As candidaturas estão abertas até 23 de outubro.