Tartarugas marinhas em foco na última Noite Aberta da Estação de Biologia

As tartarugas marinhas que frequentam as águas da Madeira, em particular a tartaruga-comum (Caretta caretta), vão estar em destaque amanhã, 25 de Setembro, na última Noite Aberta do ano da Estação de Biologia Marinha do Funchal.

A iniciativa inclui uma visita guiada à Estação, às 20 horas, seguindo-se, às 21h30, a palestra “Tartarugas marinhas na Madeira: o que aprendemos, o que ainda não sabemos e porque precisamos de as proteger”, apresentada por Thomas Dëllinger, professor da Universidade da Madeira.

As águas do arquipélago constituem um importante habitat para tartarugas marinhas juvenis, sobretudo para a tartaruga-comum, que passa vários anos da sua vida em mar aberto. A investigação desenvolvida na Madeira há mais de três décadas tem procurado determinar a origem destes animais e compreender os seus padrões de vida, alimentação, mergulho e orientação no Atlântico, bem como as ameaças que enfrentam.

A palestra abordará alguns dos resultados alcançados pela investigação, mas também as questões que permanecem sem resposta, terminando com uma apresentação do trabalho de recuperação desenvolvido pela OKEAM e do seu contributo para a investigação, conservação e formação de novos investigadores.

A visita guiada das 20 horas está sujeita a marcação obrigatória, através do endereço de correio electrónico [email protected].

Criadas há mais de 20 anos, praticamente desde o início do funcionamento da Estação de Biologia Marinha do Funchal, as Noites Abertas permitem ao público conhecer o trabalho desenvolvido naquela estrutura municipal fora do horário normal de funcionamento.

A iniciativa integra o programa educativo da Câmara Municipal do Funchal e realiza-se três vezes por ano, durante os meses de Verão. Mais de 2.000 pessoas já participaram nas sessões, que combinam visitas guiadas com palestras de investigadores e outros profissionais ligados ao mar.

O objectivo é aproximar a comunidade da investigação científica e contribuir para o reforço da literacia sobre o oceano, através de actividades dirigidas a públicos de diferentes idades.