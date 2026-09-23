Voar para a Madeira está entre as viagens mais stressantes da Europa

Voar para a Madeira pode ser uma experiência marcada pela expectativa, sobretudo quando o céu, o vento e as condições meteorológicas entram na equação. Um novo estudo veio colocar a ligação aérea com a Região entre as mais stressantes da Europa, destacando precisamente o peso das condições meteorológicas à chegada.

A ligação aérea entre Lisboa e a Madeira surge em quarto lugar entre as rotas europeias com maior potencial para gerar stress nos passageiros, segundo um novo índice da AirAdvisor, plataforma líder mundial em reclamações de indemnizações por voos e bagagem.

A rota entre o Aeroporto Humberto Delgado e o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo obteve 61,4 pontos numa escala de 0 a 100.

A ligação entre Amesterdão e Barcelona é a pior da Europa e lidera o ranking com pontuação de 75,1 em 100 no índice de stress. Os passageiros nesta rota enfrentam uma combinação exaustiva de um tempo de voo de 2 horas e 10 minutos, elevadas taxas de cancelamento (2,93%) e severas vulnerabilidades às condições meteorológicas de partida em Schiphol.

Em segundo lugar, está a ligação entre Londres-Heathrow e Amesterdão, com taxa de stress de 63,8. Embora tenha uma curta duração, este voo tem a maior taxa de cancelamento de todo o estudo, com 3,69%, além da exposição a condições meteorológicas severas em ambas as extremidades da viagem. Por sua vez, a rota entre Manchester e Dublin fecha o topo do ranking com o terceiro lugar, devido à 7,51% de voos atrasados ​​​​em mais de uma hora e 0,84% atrasados ​​​​em mais de três horas. No geral, acumula um índice de stress de 63,4.

O peso do factor meteorológico

A rota Lisboa–Madeira recebeu 5 pontos em 10 relativamente às condições meteorológicas à partida, em Lisboa, e 10 pontos em 10 no destino, na Madeira. É precisamente esta última classificação que distingue a ligação das restantes rotas analisadas.

Na realidade, o aeroporto madeirense apresenta a pontuação máxima no indicador meteorológico do destino entre as rotas incluídas na classificação. A AirAdvisor considera que a exposição a condições meteorológicas adversas pode contribuir para aumentar a incerteza e o desconforto dos passageiros.

O resultado ganha particular expressão quando comparado com as restantes ligações: a Madeira é a única rota, fora das ligações norueguesas, a apresentar uma exposição meteorológica combinada de 15 pontos entre partida e destino.

Importa, contudo, sublinhar que esta pontuação não corresponde a uma avaliação da segurança do aeroporto ou do voo, nem mede o risco de turbulência. O índice pretende apenas medir o potencial do stress associado à imprevisibilidade da viagem, identificando as circunstâncias que podem tornar uma viagem imprevisível e aumentar significativamente o stress de quem já se sente desconfortável ao voar.

E os atrasos?

Os dados operacionais também contribuem para a posição da ligação Lisboa–Madeira. Entre o período em análise, de Setembro de 2025 a Agosto de 2026, 7,43% dos voos entre a capital madeirense e o arquipélago registaram atrasos superiores a uma hora. Já os atrasos superiores a três horas atingiram 0,70% destas ligações. Por sua vez, a taxa de cancelamento foi bastante inferior, com 0,34% dos voos.

A rota surge, assim, no quarto lugar da classificação apesar de não apresentar os valores mais elevados da tabela em matéria de cancelamentos ou atrasos prolongados.

Quanto tempo demora o voo?

A duração média considerada pelo estudo para a ligação Lisboa–Madeira é de 110 minutos, ou seja, cerca de uma hora e 50 minutos. Este indicador representa 10% da pontuação final. Os restantes pesos são distribuídos pelos cancelamentos (25%), atrasos superiores a três horas (20%), atrasos superiores a uma hora (15%) e condições meteorológicas na partida e no destino (15% cada).

Por que razão a Madeira aparece tão acima?

O factor que mais sobressai na rota portuguesa é, portanto, o destino. A classificação de 10/10 atribuída à meteorologia na Madeira pesa tanto quanto a pontuação máxima atribuída a qualquer outro aeroporto de destino analisado.

A própria AirAdvisor explica que o objectivo do índice é identificar as condições que podem tornar uma viagem menos previsível para passageiros que já sentem desconforto ou ansiedade ao voar. Por isso, no caso da Madeira, a componente meteorológica acaba por assumir especial importância numa ligação que, apesar de ter uma taxa de cancelamento de apenas 0,34%, apresenta 7,43% de voos com atrasos superiores a uma hora.

O que significa, afinal, o 4.º lugar?

Não significa que voar entre Lisboa e a Madeira seja considerado inseguro. A própria metodologia da AirAdvisor estabelece uma distinção entre stress e a segurança da aviação. O índice procura medir sobretudo a previsibilidade da viagem. Para um passageiro ansioso, uma alteração meteorológica, uma espera prolongada ou um cancelamento podem representar uma fonte adicional de preocupação, mesmo que não esteja em causa a segurança da operação.

Na classificação global, a rota Lisboa–Madeira, com 61,4 pontos, fica atrás de Amesterdão–Barcelona (75,1), Londres Heathrow–Amesterdão (63,8) e Manchester–Dublin (63,4).

Ao mesmo tempo, a ligação portuguesa fica à frente de Paris CDG–Nice (60,8), Oslo–Stavanger (46,8) e Barcelona–Roma Fiumicino (45,2), entre outras.

"Este novo estudo expõe para os passageiros os caminhos específicos onde os cancelamentos, os atrasos brutais e o clima instável criam a tempestade perfeita para o stress", afirmou Anton Radchenko, CEO da AirAdvisor, que também destacou que o espaço aéreo europeu continua seguro. Segundo ele, ao saber quais as rotas que são historicamente propensas ao caos operacional, os passageiros ansiosos podem preparar-se mentalmente, escolher melhores janelas de ligação e reduzir o risco de imprevistos.

Como foi calculada a classificação?

A AirAdvisor analisou 30 dos pares de aeroportos intraeuropeus mais movimentados, tendo quatro sido excluídos por falta de dados completos. A classificação final inclui, por isso, 26 rotas.

Os dados operacionais dizem respeito ao período entre 1 de Setembro de 2025 e 31 de Agosto de 2026. Para cada ligação foi calculada uma pontuação de 0 a 100, com seis componentes:

Cancelamentos: 25%;

Atrasos superiores a três horas: 20%;

Atrasos superiores a uma hora: 15%;

Meteorologia no aeroporto de partida: 15%;

Meteorologia no aeroporto de destino: 15%;

Duração do voo: 10%.

Deste modo, quanto maior a pontuação, maior é o potencial de desconforto associado às condições analisadas.

Como tornar a viagem menos stressante para quem tem medo de voar

Prepare a viagem com antecedência: verificar as condições meteorológicas previstas e acompanhar possíveis alterações ao voo pode ajudar a reduzir a ansiedade.

Dê preferência a voos directos: sempre que possível, evitar escalas reduz o risco de perder ligações e diminui a pressão durante a viagem.

Evite escalas muito apertadas: ter pouco tempo entre voos pode aumentar o stress, sobretudo quando é necessário atravessar rapidamente o aeroporto.

Chegue cedo ao aeroporto: dispor de tempo suficiente para o check-in, os controlos de segurança e o embarque permite evitar situações de pressa.

Acompanhe as actualizações do voo: activar as notificações da companhia aérea facilita o acesso imediato a informações sobre horários ou eventuais alterações.

Fale com a tripulação: quem se sentir especialmente ansioso pode informar os assistentes de bordo, que estão preparados para prestar apoio.

Mantenha-se distraído durante o voo: ouvir música, utilizar auscultadores ou ocupar o tempo com outras actividades pode ajudar a desviar a atenção da ansiedade.

Controle a respiração: exercícios simples de respiração e técnicas de relaxamento podem ajudar a diminuir o nervosismo.