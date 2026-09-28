Ar condicionado portátil pode ser solução para os dias mais quentes, mas há cuidados a ter

Nestes dias de muito calor, o ar condicionado portátil pode ser uma alternativa para quem procura refrescar uma divisão sem recorrer à instalação de um sistema fixo. Mais simples de colocar em funcionamento e fácil de transportar entre diferentes espaços da casa, este tipo de equipamento pode ser uma solução prática, sobretudo para pequenas divisões. Ainda assim, há algumas limitações e cuidados a ter em conta antes de optar pela compra.

Como funciona?

O funcionamento é semelhante ao de qualquer sistema de ar condicionado. O aparelho capta o ar da divisão, arrefece-o e volta a libertá-lo no espaço. Existem também modelos reversíveis, equipados com bomba de calor, que permitem aquecer a divisão durante os meses mais frios.

Para funcionar correctamente, o equipamento precisa de expulsar para o exterior o ar quente produzido durante o processo de refrigeração. Essa evacuação é feita através de uma mangueira ou tubo flexível, normalmente com cerca de 1,5 a 2 metros de comprimento e entre 12 e 15 centímetros de diâmetro, que deve ser colocado numa janela ou numa abertura para o exterior.

É precisamente esta necessidade que limita, em parte, a mobilidade destes aparelhos. Embora a maioria esteja equipada com rodas e possa ser deslocada entre divisões, os equipamentos são relativamente grandes e pesados, podendo pesar cerca de 30 quilos e apresentar dimensões próximas dos 40 por 40 por 75 centímetros.

Além disso, é necessário manter o aparelho ligado à electricidade e garantir que o tubo de exaustão permanece corretamente instalado. Por isso, a chamada 'portabilidade' não significa que o equipamento possa ser utilizado livremente em qualquer lugar da casa sem preparação.

Outra das funções disponíveis em alguns modelos é a desumidificação do ar. No entanto, esta capacidade não deve ser, por si só, motivo suficiente para escolher um aparelho deste tipo.

O que deve fazer antes de ligar o aparelho?

Uma das principais vantagens do ar condicionado portátil é não exigir, regra geral, uma instalação realizada por um técnico certificado. Ainda assim, há alguns cuidados essenciais.

O tubo de evacuação deve ser colocado numa janela ou abertura adequada, permitindo que o ar quente seja encaminhado para o exterior. O aparelho deve também ficar afastado de paredes e outros obstáculos, deixando-se, em regra, entre 10 e 50 centímetros de espaço livre à sua volta e garantindo que as grelhas de ventilação não ficam tapadas.

A localização também influencia o desempenho. O ideal é colocar o equipamento tão perto quanto possível da janela onde será instalada a mangueira, reduzindo a distância que o ar quente terá de percorrer até ao exterior.

Como evitar perdas de ar fresco?

Nos aparelhos que não incluem um adaptador próprio para a janela, é necessário manter uma abertura para permitir a passagem do tubo. Esta situação pode diminuir a eficiência do equipamento, uma vez que o ar quente do exterior pode voltar a entrar na divisão.

Alguns modelos já incluem sistemas de adaptação à janela que ajudam a vedar a abertura. Quando isso não acontece, uma solução passa por utilizar uma placa de XPS, adaptada ao tamanho da janela e recortada de acordo com o diâmetro da mangueira. Desta forma, a restante abertura fica isolada e reduzem-se as perdas térmicas.

O ar condicionado portátil gasta muita electricidade?

O consumo energético é outro dos aspectos a ter em conta. Apesar de existirem modelos com diferentes níveis de eficiência, o ar condicionado portátil tende a ser menos eficiente do que os sistemas split tradicionais.

Antes da compra, é importante consultar a classe energética e comparar os consumos dos diferentes equipamentos. Um aparelho mais eficiente pode representar uma poupança ao longo do tempo, tanto no consumo de electricidade como nos custos associados à utilização diária.

Também é importante ter em conta que o desempenho depende das características da divisão, do isolamento da casa, da temperatura exterior e da forma como o equipamento é utilizado.

Ruído é uma das principais desvantagens

O ruído é uma das limitações mais frequentemente associadas aos aparelhos portáteis. Alguns equipamentos podem ultrapassar os 60 decibéis, o que pode tornar-se particularmente incómodo durante a noite.

A explicação está no próprio funcionamento do sistema. Num aparelho portátil, os diferentes componentes responsáveis pela refrigeração estão concentrados dentro da divisão. Num sistema split, pelo contrário, a unidade mais ruidosa fica instalada no exterior.

Além do ruído, estes equipamentos podem demorar mais tempo a reduzir a temperatura de uma divisão do que um sistema split. Por isso, tendem a fazer mais sentido em espaços pequenos onde não seja possível instalar uma solução fixa.

Quem optar por um modelo portátil deve privilegiar equipamentos com bom desempenho de refrigeração e, sempre que possível, com uma ventoinha direccionável.

E a água da condensação?

Durante o funcionamento, o aparelho produz água resultante da condensação. Essa água é normalmente armazenada num depósito interno, que precisa de ser esvaziado quando atinge a capacidade máxima. Muitos equipamentos avisam o utilizador quando é necessário proceder à drenagem e deixam de funcionar quando o depósito está cheio.

Alguns modelos permitem, em alternativa, instalar um tubo para fazer a drenagem contínua da água. Nesse caso, é necessária uma ligação adequada ao exterior ou ao sistema de esgoto.

Que manutenção exige?

A manutenção regular é essencial para garantir o bom funcionamento do equipamento e preservar a qualidade do ar interior. Os filtros devem ser limpos de acordo com as indicações do fabricante. Na ausência de recomendações específicas, uma limpeza a cada duas semanas é uma boa referência, sobretudo durante os períodos de utilização mais intensa.

Manter os filtros limpos ajuda a evitar a acumulação de pó e sujidade e permite que o aparelho funcione de forma mais eficiente. As grelhas e restantes componentes acessíveis também devem ser limpos regularmente, seguindo sempre as instruções fornecidas pelo fabricante.

Intervenções mais complexas, como a detecção de fugas, a recarga de gás refrigerante ou a verificação do sistema eléctrico, devem ser realizadas por profissionais qualificados.

Como reduzir o consumo?

A utilização correcta pode ajudar a diminuir o consumo de electricidade. Manter portas e janelas fechadas enquanto o aparelho está ligado, baixar os estores ou fechar as persianas quando a luz solar incide diretamente na divisão e evitar deixar o equipamento ligado quando não está ninguém em casa são medidas simples que podem fazer diferença.

A temperatura escolhida também influencia o consumo. No Verão, uma regulação próxima dos 25 graus permite manter um ambiente confortável sem exigir um esforço excessivo ao aparelho. No Inverno, nos modelos com função de aquecimento, uma temperatura em torno dos 22 graus é geralmente suficiente.

No fundo, o ar condicionado portátil pode ser uma solução prática para pequenas divisões e para situações em que não é possível instalar um sistema split. No entanto, antes da compra, é importante pesar as vantagens da mobilidade e da instalação simples face a algumas desvantagens, como o ruído, o consumo energético, a necessidade de utilizar uma mangueira para o exterior e o menor desempenho na climatização de espaços maiores.