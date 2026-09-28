Cerca de 200 polícias manifestam-se na véspera de reunião com MAI

Cerca de 200 polícias e guardas manifestaram-se hoje, em silêncio, no Porto, na véspera de novas reuniões com o ministro da Administração Interna sobre a reestruturação das carreiras e a organização do tempo de trabalho.

Partindo dos respetivos comandos metropolitanos, cerca de 100 agentes da PSP, alguns vestidos de negro, e outros tantos da GNR convergiram, ao final da tarde, para a Avenida dos Aliados, numa marcha silenciosa, mas com as reivindicações expostas no cartazes que transportavam.

No lado da PSP em dois dos três cartazes repetia-se a palavra "Cumpram" e no terceiro foi escrito "Por Todos", enquanto do lado da GNR lia-se "Exigimos a revisão do sistema remuneratório já!" e "Não aos cortes ilegais na reforma".

A manifestação sobre a reestruturação das carreiras e a organização do tempo de trabalho acontece na véspera de os dois sindicatos se sentarem à mesa com o ministro da Administração Interna para novas negociações.

Cerca das 20:00, depois das intervenções do líder da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Santos, e do presidente Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), César Nogueira, foi cantado o hino nacional após o que se deu a desmobilização.