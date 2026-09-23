Secretário-Geral da ONU garante que crescimento das renováveis "não pode ser detido"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou hoje que o crescimento das energias renováveis "não pode ser travado", durante a sua última cimeira sobre o clima em Nova Iorque.

"A energia limpa deixou de ser uma alternativa e tornou-se uma força que não se pode parar", afirmou, apelando aos países para adotarem planos concretos e firmes para abandonar os combustíveis fósseis.

Quando o mundo acabou de viver o agosto mais quente de sempre, Guterres lançou na terça-feira a carga contra os gigantes do petróleo, acusando-os de terem considerado durante muito tempo "a atmosfera como um depósito a céu aberto".

Ao lançar um novo apelo à ação hoje, António Guterres quis enviar uma mensagem de esperança.

"As energias renováveis são praticamente em todos os lugares a fonte mais barata, mais rápida e mais segura para gerar novas capacidades elétricas", sublinhou.

E acrescentou: "a energia limpa passou do estatuto de alternativa para o de força que não se pode parar".

Ao longo dos seus mandatos o Secretário-geral da ONU tentou mobilizar a comunidade internacional para a emergência climática.

Hoje, António Guterres voltou a instar os Estados a elevar os seus objetivos de redução de emissões de gases com efeito de estufa e a divulgar planos concretos para abandonar os combustíveis fósseis.

"Somos a primeira geração a dispor das ferramentas necessárias para pôr fim à era dos combustíveis fósseis e a última capaz de evitar uma catástrofe climática", insistiu na conclusão.

O apelo do secretário-geral, que terminará o mandato no final de dezembro, a compromissos fortes foi reforçado pela adoção, algumas horas antes, pela Alemanha, primeira potência económica europeia, de um roteiro nesse sentido.

Isto acontece também depois de um verão durante o qual os efeitos das alterações climáticas se intensificaram em todo o mundo, entre ondas de calor recorde, incêndios devastadores, cheias mortais e aceleração do degelo dos glaciares.