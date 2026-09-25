Via Expresso condicionada para limpeza entre São Vicente e Seixal

A circulação automóvel na Via Expresso 2 (VE2), entre São Vicente e o Seixal, estará condicionada nos dias 29 e 30 de Setembro, entre as 9h30 e as 17 horas.

Segundo o aviso da concessionária, será necessário condicionar e encerrar temporariamente os dois sentidos de circulação no troço compreendido entre São Vicente, junto ao Centro do Ouro, e o Seixal, na zona da Véu da Noiva.

Em causa estão trabalhos de limpeza e saneamento da encosta sobranceira à via - ao quilómetro 2,45 - a cargo dos rocheiros da Direcção Regional de Estradas.

Os cortes deverão ocorrer por períodos aproximados de 30 minutos, alternados com períodos de reabertura ao trânsito com duração semelhante.

Derrocada no Seixal causa danos e condiciona circulação Uma derrocada ocorrida, esta segunda-feira, na Via Expresso, depois do túnel da Ribeira do Inferno, no sentido São Vicente-Seixal, numa zona mais conhecida por ‘Casa do Pacheco’, condicionou a circulação automóvel e terá provocado danos materiais.

A concessionária alerta, por isso, para a possibilidade de demoras e constrangimentos durante os períodos de interrupção. O condicionamento estará sinalizado no local, sendo pedido aos automobilistas o cumprimento das indicações transmitidas pelas autoridades e equipas presentes na via.