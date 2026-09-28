Barreto recebeu os embaixadores da Bélgica e da Grécia

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Desembargador Paulo Barreto, recebeu, em audiências separadas, no Palácio de São Lourenço, o Embaixador da Bélgica e a Embaixadora da Grécia em Portugal, Konstantina Kamitsi, refere nota à imprensa daquele organismo.

Os encontros contaram com a presença dos respectivos Cônsules Honorários na Madeira, Dr. Jorge Veiga França e Dr. Fernando Couto, que acompanharam os Chefes de Missão Diplomática durante as suas deslocações ao Palácio de São Lourenço.

As audiências permitiram ao Representante da República receber os dois diplomatas e abordar questões de interesse no âmbito das relações institucionais e da presença dos respectivos países na Madeira.