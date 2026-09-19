Alemanha recebeu hoje o primeiro F-35 que encomendou aos EUA

A Alemanha recebeu hoje o primeiro dos 35 aviões de combate ('caças') que encomendou aos EUA, durante um evento no Estado do Texas, no local de produção destes aparelhos.

A Lockheed Martin "entregou ao governo alemão o primeiro F-35A Lightning II", em Fort Worth, indicou a empresa, em comunicado.

Na ocasião, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, elogiou a aparelho, que considerou "o mais avançado do mundo".

O F-35 tem sido desenvolvido nos EUA em parceria com ouros membros da NATO. A sua conceção e o seu revestimento tornam-no de difícil deteção pelos radares.

A Alemanha encomendou essas unidades em 2022, no seguimento da invasão da Ucrânia pela Federação Russa.

O governo dos EUA tem pressionado os seus parceiros europeus para que aumentem as despesas em defesa, para lhe permitir concentrar-se em outros desafios, em particular os relativos à China.

Vários Estados, como a Alemanha, aumentaram assim os seus orçamentos para a defesa, com a meta de representarem o equivalente a cinco por cento do produto interno bruto até 2025.

O ataque israelo-norte-americano ao Irão em fevereiro e a situação resultante agravou as tensões geopolíticas, já exacerbadas pela invasão da Ucrânia e o genocídio na Faixa de Gaza, e multiplicou as compras e encomendas aos produtores de armas e equipamentos militares.

Até agora, os EUA só vendiam os F-35 aos seus aliados mais próximos, como os membros europeus da NATO e Israel.

Mas na quinta-feira aprovaram a venda de 48 unidades à Arábia Saudita, por 24,3 mil milhões de dólares.

A Lockheed Martin especificou que mais de 1.350 F-35 estão atualmente a operar em todo o mundo.