Festival Internacional de Bandolins reúne músicos da Madeira, Brasil, Itália, Japão e Grécia

A 11.ª edição do Festival Internacional de Bandolins da Madeira decorre entre 23 e 25 de Outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, e prolonga-se até 14 de novembro, com um concerto no Museu Henrique e Francisco Franco. O programa reúne músicos da Madeira, Brasil, Itália, Japão e Grécia, cruzando a tradição bandolinística madeirense com diferentes linguagens da música instrumental.

A abertura está marcada para 23 de Outubro, às 20 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o Duo Bandonica, formado pela madeirense Francisca Abreu, no bandolim, e pelo italiano Alessio Ferrari, no acordeão. O espectáculo propõe um percurso por diferentes tradições musicais, com referências de Itália, Áustria, Espanha, Argentina, Japão e Madeira, passando por danças populares, melodias românticas, influências eruditas e elementos folclóricos.

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No dia seguinte, também às 20 horas, o palco recebe Marcela Mar e El Trio, do Brasil. A compositora, violonista e arranjadora, ligada às raízes guaraníticas e pantaneiras, apresenta um trabalho que aproxima o jazz das sonoridades latino-americanas. O concerto inclui composição autoral e improvisação, com a participação de uma das referências do jazz instrumental de Mato Grosso do Sul.

A programação integra ainda o 41.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira, que decorre nos dias 24 e 25 de Outubro, às 16 horas. O encontro reúne dez formações regionais: Orquestra de Formação Mais e Melhor Música, Tuna Amadis da Casa do Povo de Gaula, Tunacedros da Casa do Povo de São Roque do Faial, Tuna de Câmara de Machico, Orquestra Bandolinística Ribeira-bravense, Tuna D’elas, Orquestra de Bandolins e Guitarras do Conservatório, Tuna de Bandolins do Conservatório, Orquestra Bandolins da Camacha e Associação Cultural Eleutherius Chorus.

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No mesmo dia, às 20 horas, é a vez do Trio Meyer Ferreira, formado pelas irmãs brasileiras Corina, Elisa e Lia Meyer Ferreira, respectivamente flautista, multi-instrumentista e violonista de sete cordas. O grupo, criado em 2002, em Porto Feliz, São Paulo, desenvolveu o seu percurso em torno do choro e da música instrumental brasileira e era conhecido, até 2023, como Choro das 3.

A formação foi inicialmente acompanhada pelo pai, Eduardo Ferreira, percussionista do grupo até à sua morte, em 2021. A adopção do nome Trio Meyer Ferreira assinalou uma nova etapa artística, mantendo a ligação à história familiar do projecto.

O festival encerra a programação a 14 de Novembro, às 18 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco, com um concerto dos vencedores do Reuven International Mandolin Competition, integrado no URI Guitar and Mandolin Festival 2025. Em palco estarão a bandolinista japonesa Suzuna Takahashi e o guitarrista clássico grego Sotiris Athanasiou.

A 11.ª edição mantém, assim, a ligação entre a tradição musical madeirense e intérpretes internacionais, tendo como eixo o bandolim e os instrumentos de cordas dedilhadas.

Os concertos de 23, 24 e 25 de Outubro têm bilhetes a 15 euros para adultos, 7,50 euros para crianças até aos 12 anos e 10,50 euros para maiores de 65 anos. Os ingressos estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias e através da Ticketline.

O concerto de 14 de novembro tem entrada gratuita, mediante reserva através do telefone 925 630 756 ou do endereço de correio electrónico [email protected].