Audiência em Belém entre Seguro e Paulo Barreto

O Presidente da República, António José Seguro, recebeu esta sexta-feira, em audiência, no Palácio de Belém, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz desembargador Paulo Barreto.

O encontro decorreu em Lisboa e foi divulgado pela Presidência da República, que não adiantou, contudo, informações sobre os assuntos abordados durante a reunião.

Paulo Barreto assumiu as funções de Representante da República para a Madeira em Abril deste ano, sucedendo a Ireneu Cabral Barreto. O juiz desembargador, natural do Funchal, exerce o cargo desde 24 de Abril, após ter tomado posse no Palácio de Belém.