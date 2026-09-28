Sete estações tiveram noites tropicais em todos os 31 dias de Agosto

Sete estações meteorológicas da Madeira registaram noites tropicais em todos os dias de Agosto, ou seja, temperaturas mínimas iguais ou superiores a 20 graus durante todo o mês, segundo a síntese dos dados meteorológicos de Agosto de 2026 divulgada hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com informação cedida pela Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O indicador de um mês em que todas as estações meteorológicas com informação disponível apresentaram temperaturas médias superiores às respectivas normais climatológicas de Agosto, salienta ainda.

A temperatura média mais elevada foi registada no Funchal/Observatório, com 25,4 °C, enquanto o valor mais baixo ocorreu no Chão do Areeiro, com 17,3 °C. No Funchal/Observatório, a média mensal ficou 1,7 °C acima da normal climatológica, constituindo o maior desvio positivo entre as estações analisadas.

Também no que respeita às temperaturas máximas, sete estações registaram valores iguais ou superiores a 25 °C em todos os dias de Agosto.

O Porto Moniz contabilizou três dias com temperaturas máximas iguais ou superiores a 30 °C. Já no Pico do Areeiro (CFM) foram observadas as temperaturas extremas do mês: a máxima absoluta chegou aos 30,7 °C, no dia 3, enquanto a mínima absoluta desceu aos 5,1 °C, no dia 28.

Pouca chuva e nem um pingo no Funchal

Agosto apresentou diferenças significativas na precipitação entre os vários pontos de observação. São Vicente registou o maior acumulado mensal, com 39,0 milímetros, enquanto o Funchal/Observatório não registou qualquer precipitação.

Santana apresentou o maior desvio positivo face à normal climatológica, com 36,7 mm, mais 6,1 mm do que o valor de referência. No sentido oposto, o Chão do Areeiro registou 9,7 mm, menos 11,8 mm do que a respectiva normal.

Santana foi também a estação com maior número de dias de precipitação. Foram 24 dias com pelo menos 0,1 mm e 11 dias com precipitação igual ou superior a 1 mm.

Apesar do número de dias com chuva, não se registou em nenhuma das estações analisadas um dia com precipitação igual ou superior a 10 mm. Não ocorreram, por isso, episódios com acumulados diários de 20 ou 30 mm.

Mar quase 'morno'

A humidade relativa média variou entre 58%, no Pico do Areeiro, e 92%, no Santo da Serra. No Pico do Areeiro foi também registado o valor mínimo diário de humidade, de apenas 3%, entre os dias 9 e 11. O valor máximo, de 100%, foi atingido em nove estações, em diferentes dias do mês.

No vento, a maior velocidade média foi registada na Selvagem Grande, com 23,1 km/h, enquanto o valor mais baixo ocorreu no Monte, com 3,7 km/h. A rajada máxima atingiu 76,3 km/h no Pico Alto, no dia 15.

O Porto Santo/Aeroporto registou o maior número de horas de Sol descoberto, com 296,2 horas, seguido de Santa Catarina/Aeroporto, com 277 horas, e do Funchal/Observatório, com 238,3 horas.

Também a temperatura da água do mar se manteve elevada. No Molhe da Pontinha, no Funchal, a média mensal foi de 23,9 °C. A temperatura média diária variou entre 23,2 °C, no dia 4, e 24,6 °C, no dia 8.

A DREM actualizou igualmente o seu Dashboard meteorológico, que passa a incluir um novo separador, "Hoje". A ferramenta permite consultar os dados meteorológicos relativos à última hora disponível, em Tempo Universal Coordenado (UTC), obtidos automaticamente através da API do IPMA e actualizados ao longo do dia. O sistema mantém ainda os separadores "Anual", "Mês" e "Ontem".