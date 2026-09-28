Férias para todos os gostos…

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CIRCUITO JORDÂNIA - PETRA, TESOURO DOS NABATEUS

A Jordânia é um país surpreendente, um lugar único, repleto de património histórico e tesouros naturais. As maravilhas da Jordânia encontram-se de Norte a Sul do país, mas é junto ao deserto que se encontra a sua principal atração, uma cidade perdida entre os desfiladeiros do deserto de Wadi Rum... Falamos de Petra, uma cidade esculpida em pedra, enigmática, misteriosa, silenciosa, varrida pelos ventos do deserto e guardiã de um fabuloso tesouro. Mas a Jordânia tem muitas outras histórias para contar, e é por isso que uma viagem à Jordânia é uma verdadeira viagem no tempo.

Preços: desde 1 411€ por pessoa (quarto duplo)

Partida: Lisboa

Data: Setembro 2026 a Agosto 2027

Duração: 8 dias / 7 noites

Itinerário: Lisboa, Amã, Jerash, Ajloun, Mar Morto, Monte Nebo, Madaba, Castelo Shobak, Petra, Pequena Petra, Deserto Wadi Rum, Lisboa

Este circuito inclui voo regular (com escala) de/para Lisboa, transferes indicados no itinerário, 7 noites de estadia nos hotéis selecionados ou similares em regime de Meia Pensão, acompanhamento de guia local em espanhol, durante as visitas, visitas e entradas incluídas conforme itinerário, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas às refeições, gratificações, visto de entrada na Jordânia (40JOD, pagos no destino), extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.

CIRCUITO MARAVILHAS DO EGITO

Embarque numa viagem única ao coração da história milenar do Egito. Durante 8 dias descubra os segredos dos faraós navegando pelo lendário rio Nilo e explorando templos majestosos, necrópoles impressionantes e a fascinante capital, Cairo.

Preços: desde 2 245€ por pessoa (quarto duplo)

Partida: Lisboa

Data: 25 de Abril de 2027

Duração: 8 dias / 7 noites

Itinerário: Lisboa, Cairo, Memphis e Sakkara, Abu Simbel, Assuão, Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor, Lisboa

Este circuito inclui voo especial direto em classe económica Lisboa / Cairo e Luxor / Lisboa com 1 bagagem de porão e 1 bagagem de mão, voos domésticos Cairo / Abu Simbel e Abu Simbel / Assuão em classe económica, 3 noites de estadia no Cairo em hotel de 5* com meia pensão, 3 noites no Cruzeiro pelo Nilo com pensão completa, 1 noite de estadia em Luxor em hotel de 5*com meia pensão, 12 refeições (sem bebidas), transferes, visitas conforme o itinerário com guia Egiptólogo exclusivo em português: Necrópole de Gizé (Pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos, a Esfinge e o Templo do Vale de Kefren); Grande Museu Egípcio (GEM); Memphis e Sakkara; Bairro Copto; Mesquita de Alabastro; Bazar de Khan El Khalili; Templos de Abu Simbel; Passeio em Faluca; Templo de Philae; Represa de Assuão; Templo de Kom Ombo; Templo de Edfu; Necrópole de Tebas (Vale dos Reis, Templo de Hatshepsut e Colossos de Memnon); Templo de Luxor; Templo de Karnak, visto de entrada no país, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.

Não estão incluídos os voos de/para o Funchal, bebidas às refeições, gratificações gerais obrigatórias no destino, gratificações para o Guia, extras de carácter pessoal ou quaisquer outros serviços não indicados como incluídos.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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