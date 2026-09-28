Carrinha com sete ocupantes capota em Santana

Uma carrinha com sete ocupantes capotou, esta manhã, na estrada regional entre São Roque do Faial e a Achada do Cedro Gordo, em Santana.

O acidente mobilizou vários meios de socorro, nomeadamente dos Bombeiros Voluntários de Santana, que estiveram no local com dois meios e cinco elementos, dos Bombeiros Sapadores de Santana Cruz, com uma ambulância, e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Não houve feridos a registar, pelo que as ambulâncias mobilizadas acabaram por ser desmobilizadas.

No local permaneceu um veículo para proceder à colocação de farelo na via, de forma a garantir melhores condições de circulação.