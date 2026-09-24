Noite tropical com mínima de 27,4 ºC e máxima de 28,3 ºC

A última noite foi tropical em grande parte do arquipélago da Madeira, com 15 das 20 estações meteorológicas da rede do IPMA a registarem mínimas iguais ou superiores a 20 ºC.

O valor mais elevado foi registado na Cancela/SRPC, onde a temperatura mínima não desceu dos 27,4 ºC entre o ocaso e o nascer do sol. Sensivelmente à mesma hora, a estação da Quinta Grande registava 28,3 ºC, o valor mais elevado observado durante a noite em toda a rede do IPMA na Região.

As temperaturas só desceram abaixo dos 20 ºC em cinco estações. O Pico do Areeiro registou uma mínima extrema de 15,7 ºC, enquanto no Chão do Areeiro, no Santo da Serra, e nas estações de Santana e São Vicente também foram observados valores inferiores a 20 ºC. Na vila vicentina, o termómetro desceu aos 19,1 ºC.

Esta quinta-feira, primeiro dia integral do Outono, promete ser ainda mais quente. Ontem, a temperatura máxima extrema em toda a rede meteorológica do IPMA na Região Autónoma da Madeira atingiu 30,5 ºC, no Monte.