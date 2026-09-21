Voos comerciais sobem 2,3% em Agosto na UE

O número de voos comerciais na União Europeia (UE) subiu, em agosto, 2,3% em termos homólogos, com Portugal a registar um aumento abaixo da média (1,7%), divulga hoje o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, em agosto - em comparação com o mesmo mês do ano anterior - o número de voos comerciais aumentou em 19 países da UE e diminuiu em oito.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o indicador avançou 2,3% na comparação com agosto de 2025 e 5,7% face a 2024.

Os maiores aumentos anuais registaram-se na Eslováquia (37,0%), em Malta (12,4%) e na Estónia (8,3%), enquanto as mais importantes quebras se verificaram na Áustria (-4,7%), em Chipre (-3,0%) e na Alemanha (-2,4%).

O boletim do Eurostat indica que julho foi o mês mais movimentado dos três meses do pico do verão, com 709.931 voos, assinalando um aumento anual de 2,8% e de 5,7% face a 2024.

Em junho, por outro lado, registaram-se 662.480 voos, um crescimento de 2,1% na comparação com o mesmo mês de 2025 e de 4,9% face a 2024.

Entre junho e agosto de 2026, realizaram-se mais de dois milhões de voos comerciais na UE.