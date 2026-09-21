Desemprego na Madeira cai 10,5% em Agosto

O número de desempregados registados na Região Autónoma da Madeira voltou a diminuir em Agosto, tanto em termos homólogos como face ao mês anterior. No final do mês estavam inscritos 4.871 desempregados, menos 571 do que em Agosto de 2025, o que corresponde a uma redução de 10,5%.

Os dados constam da Informação Mensal do Mercado de Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e colocam a Madeira com a segunda maior redução homóloga do desemprego registado entre todas as regiões do País, apenas superada pelo Norte, onde a quebra atingiu 14,9%.

A evolução regional contrasta também com a tendência nacional. Em Portugal, o desemprego registado recuou 9,3% relativamente a Agosto do ano passado, passando de 301.638 para 273.723 pessoas. Todas as regiões apresentaram descidas homólogas, mas com intensidades bastante diferentes: além dos 14,9% no Norte e dos 10,5% na Madeira, as reduções foram de 7% nos Açores, 5,9% em Lisboa e Vale do Tejo, 4,5% no Centro, 4,3% no Algarve e 2,2% no Alentejo.

A comparação com Julho reforça a diferença entre a Madeira e a evolução nacional. A Região passou de 4.961 desempregados em Julho para 4.871 em Agosto, ou seja, menos 90 pessoas e uma redução mensal de 1,8%. No conjunto do País aconteceu precisamente o contrário: o desemprego aumentou 1,7%, com mais 4.623 inscritos. O Centro registou o maior crescimento mensal, de 3,3%, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 2%.

Também neste indicador a Madeira apresentou um comportamento mais favorável do que os Açores. No arquipélago açoriano havia 3.690 desempregados no final de Agosto, contra 3.731 em Julho e 3.968 um ano antes. Isto traduz uma descida mensal de 1,1% e homóloga de 7%. A Madeira tem, assim, mais 1.181 desempregados registados do que os Açores em termos absolutos, mas apresenta uma redução mais acentuada quer face ao mês anterior (-1,8% contra -1,1%), quer relativamente a Agosto de 2025 (-10,5% contra -7%).

Em conjunto, as duas regiões autónomas contabilizavam 8.561 desempregados, menos 131 do que em Julho (-1,5%) e menos 849 do que há um ano (-9%). A Madeira concentrava cerca de 57% do desemprego registado nos dois arquipélagos.

Os números mostram ainda uma particularidade: Madeira e Açores foram, juntamente com o Algarve, as únicas regiões onde o desemprego registado diminuiu entre Julho e Agosto. O Algarve apresentou a maior redução mensal (-2,3%), seguindo-se a Madeira (-1,8%) e os Açores (-1,1%). Nas restantes regiões houve aumentos, entre 0,2% no Alentejo e 3,3% no Centro.