Só o Areeiro escapou à noite de calor

A Madeira quase não arrefeceu durante a última noite, com a temperatura a atingir 30,6 ºC na Cancela e a manter-se acima dos 20 graus em 18 das 20 estações do IPMA. Apenas Pico do Areeiro e Chão do Areeiro, ambas acima dos 1.500 metros, registaram mínimas inferiores a 20 ºC, com o Pico a descer aos 15,8 ºC.

Os valores mais elevados ocorreram ainda no início da noite desta quinta-feira quente. A Cancela/SRPC chegou aos 30,6 ºC, tendo posteriormente registado uma mínima de 29,8 ºC.

Madeira sob aviso laranja até às 18h00 de hoje devido ao calor A Madeira está sob aviso laranja devido à previsão de temperaturas elevadas, que deverá manter-se até às 18h00 de hoje, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também na Quinta Grande o calor foi particularmente intenso, ao registar máxima de 29,5 ºC durante a noite. Na madrugada, a temperatura chegou a estar acima dos 29 graus na Cancela, Quinta Grande e Funchal/Lido.

Depois da meia-noite, o Funchal/Lido e a Ponta do Sol/Lugar de Baixo registaram as mínimas mais elevadas, ambas de 24,3 ºC.

Monte bate máximo do ano com 34,3 ºC Temperatura foi registada às 14h20, num dia em que 13 das 20 estações do IPMA ultrapassaram os 30 graus

A noite tropical estendeu-se, assim, praticamente a toda a rede de observação do IPMA, desde a costa até cotas superiores a 1.100 metros, ficando apenas as duas estações do Areeiro abaixo dos 20 graus.