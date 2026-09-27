Portugal vence na Noruega com golos de João Félix e Gonçalo Ramos

A selecção de Portugal conseguiu, esta noite, uma vitória na Noruega por 1-2, em jogo a contar para a Liga das Nações. Num jogo em que o capitão Cristiano Ronaldo ficou no banco de suplentes, coube a João Félix e Gonçalo Ramos marcar os golos que garantiram o triunfo luso.

No Estádio Ullevaal, em Oslo, Portugal entrou a controlar o jogo e chegou à vantagem aos 17 minutos, com um golo de João Félix. Servido por Pedro Neto à entrada da área, o avançado fez praticamente um "passe" certeiro para o fundo da baliza norueguesa, adiantando a equipa de Jorge Jesus no marcador.

O início da segunda parte trouxe equilíbrio. João Palhinha viu um cartão amarelo aos 49 minutos por derrube sobre Ryerson, e do livre resultante nasceu o empate norueguês. Odegaard rematou, Diogo Costa defendeu, mas Haaland aproveitou a recarga para fazer o 1-1, aos 51 minutos.

A resposta portuguesa não se fez esperar. Aos 54 minutos, uma saída em falso do guarda-redes norueguês Nyland permitiu a Gonçalo Ramos fazer um chapéu certeiro e devolver a vantagem a Portugal, 2-1.

Pouco depois, aos 57 minutos, Rafael Leão acertou na barra da baliza norueguesa após assistência de João Félix, com Gonçalo Ramos a desperdiçar a recarga na sequência do lance.

Aos 58 minutos, um novo erro de Nyland permitiu um terceiro golo português, com Gonçalo Ramos a antecipar-se ao guarda-redes norueguês e a bisar na partida aos 61 minutos. O lance foi, no entanto, sujeito a revisão pelo vídeo árbitro e acabou por ser anulado por fora de jogo.

Com este triunfo, o segundo em dois jogos sob o comando do seleccionador Jorge Jesus, Portugal, actual detentor do troféu, assume a liderança do grupo com seis pontos, enquanto a Noruega tem três, os mesmos da Dinamarca, que hoje venceu o País de Gales (2-0), que ainda está a zero. Nesta primeira 'janela' de qualificação, a formação das 'quinas' defronta agora a Dinamarca na quinta-feira, em Copenhaga, enfrentando depois a Noruega, em 4 de Outubro, no Estádio do Dragão, no Porto.