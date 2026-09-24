Portugal vence o País de Gales pela margem mínima

Um golo de João Félix aos 22 minutos ditou a vitória de Portugal perante o País de Gales, esta noite, no Estádio de Alvalade. O jogo foi referente à fase de grupos da Liga das Nações.

Aos 74 minutos, uma bola à barra ainda fez temer o empate da equipa visitante. No entanto, o marcador não iria sofrer qualquer alteração na segunda parte da partida.

O encontro fica marcada pelas estreias de Diogo Dalot e de Nuno Tavares na prova, tendo sido suplentes utilizados.