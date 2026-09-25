Polidesportivo de São Gonçalo encerra para obras

O Campo Polidesportivo Prof. Luís Ferreira, em São Gonçalo, está temporariamente encerrado devido a uma intervenção de reparação e beneficiação promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

Os trabalhos, que decorrem entre 21 de Setembro e 6 de Outubro, têm como objectivo melhorar o estado do pavimento e reforçar as condições de segurança, conforto e qualidade das instalações para os utilizadores.

Durante este período, o espaço desportivo permanecerá encerrado, de forma a permitir a execução dos trabalhos em condições adequadas e com segurança.

A intervenção integra a estratégia do Município do Funchal de valorização e melhoria das infra-estruturas desportivas, com o objectivo de criar melhores condições para a prática de actividade física e desportiva.

A autarquia agradece a compreensão dos utilizadores durante o período de encerramento.