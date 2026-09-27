Avião aterra de emergência no aeroporto do Porto devido a fumo na cabine

Catorze pessoas foram assistidas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o plano de emergência foi ativado na sequência da aterragem de emergência de um avião da Delta Air Lines devido a fumo na cabine, confirmou fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou que "foi dado um alerta no Aeroporto Sá Carneiro às 17:33 por fumo na cabine de um avião A330" e que a aeronave "aterrou em segurança" na pista.

Durante as operações foram assistidas 14 pessoas, sendo que quatro passageiros foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, por "inalação de fumos", considerados feridos ligeiros.

No local estão cerca 60 operacionais com 22 viaturas.