Ouvida explosão perto do Aeroporto Internacional de Erbil no Iraque

Uma explosão ocorreu hoje perto do Aeroporto Internacional de Erbil, no Curdistão, Norte do Iraque, onde estão destacadas tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos contra os jihadistas, avançou a AFP.

A agência de notícias francesa dá conta da emissão de fumo cinzento.

Segundo meios de comunicação curdos, os Estados Unidos procederam à destruição de munições na zona, numa altura em que as forças antijihadistas se encontram em pleno processo de retirada da região autónoma do Curdistão iraquiano.

Estas forças já se tinham retirado, em janeiro, das outras bases no Iraque e encontram-se agora destacadas apenas no Aeroporto Internacional de Erbil.

O fim da sua missão foi fixado para 30 de setembro, em conformidade com um acordo celebrado em 2024 entre Bagdade e Washington.

As forças da coligação também tinham abandonado a Síria no início deste ano.

Tinham sido destacadas para o Iraque e a Síria em 2014 para combater o grupo Estado Islâmico (EI), que se tinha apoderado de vastas áreas de território nos dois países, onde perpetrou massacres e outras atrocidades.

O grupo foi derrotado no Iraque em 2017 e na Síria em 2019.

A presença das tropas antijihadistas, em particular desde a derrota do EI, constitui uma fonte de tensões entre Bagdade e os grupos armados iraquianos apoiados pelo vizinho Irão.

Há anos que estas fações têm como alvo as forças da coligação, nomeadamente no âmbito da guerra no Médio Oriente, desencadeada no final de fevereiro por um ataque israelo-americano contra o Irão.

O próprio Irão anunciou, em várias ocasiões, ter atacado bases americanas no Curdistão iraquiano.