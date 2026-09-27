GNR detém seis pessoas e apreende cerca de 200 jerricãs com combustível em Albufeira

A GNR deteve hoje de madrugada seis pessoas e apreendeu cerca de duas centenas de jerricãs com combustível nas imediações da praia do Castelo, no concelho de Albufeira, confirmou fonte da força de segurança.

A operação ocorreu no âmbito da atividade diária de patrulhamento, tendo os militares verificado uma atividade suspeita e iniciado diligências para apurar se estava ligada a contrabando de combustível ou transferência de droga, referiu à Lusa fonte da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR.

"Verificou-se que, de facto, era uma tentativa de passar combustível para uma embarcação de alta velocidade, nas imediações da praia do Castelo", em Albufeira, no distrito de Faro, adiantou.

Segundo o Jornal de Notícias, que avançou a notícia, foram nove os detidos, todos estrangeiros, de nacionalidades espanhola, marroquina e romena, entre os 16 e os 46 anos.

Um jovem de 18 anos foi constituído arguido e outros dois, menores de 16 e 17 anos, foram identificados, indicou o jornal.

Fonte da UCCF da GNR confirmou à Lusa a detenção de seis pessoas e a apreensão de cerca de duas centenas de jerricãs com combustível, embora o número concreto esteja ainda por contabilizar, remetendo mais detalhes sobre os detidos para um comunicado a divulgar posteriormente.

Foram também apreendidos dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, apontou.

Nas últimas semanas, registaram-se no Algarve várias apreensões de jerricãs com combustível, pela GNR e pela Polícia Marítima, associadas ao tráfico de droga por via marítima.

Na quinta-feira, a Polícia Marítima apreendeu duas embarcações, dois motores e cinco jerricãs de combustível que estavam ocultados na vegetação em Alvor, no concelho de Portimão, suspeitando que integrem uma rede logística de apoio ao narcotráfico marítimo.

No mesmo dia, a GNR intercetou na praia de Alvor 14 homens, oito dos quais sem documentos, durante uma alegada operação de trasfega de combustível relacionada com uma embarcação de alta velocidade, tendo apreendido um veículo ligeiro de mercadorias que tinha no interior 137 jerricãs com combustível, num total de centenas de litros.

Na sexta-feira, a Polícia Marítima apreendeu uma embarcação que continha 2.600 litros de combustível, armazenados em 133 jerricãs, e géneros alimentares, nas margens da Ria Formosa, na zona da Fuseta, no concelho de Olhão.