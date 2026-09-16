Quinta Falcão ganha novo espaço ligado à história de Cristiano Ronaldo

O Bairro da Quinta Falcão, em Santo António, deverá ganhar um novo espaço de lazer e visitação associado à história de Cristiano Ronaldo. O projecto foi apresentado esta quarta-feira pelo presidente da Junta de Freguesia, Marcelo Gouveia, durante as comemorações dos 460 anos de Santo António, com o objectivo de aproveitar uma área actualmente devoluta que já é procurada por turistas devido à ligação ao futebolista madeirense.

A intervenção está pensada para três patamares onde anteriormente existiam habitações e que oferecem uma vista privilegiada sobre o Funchal. Segundo Marcelo Gouveia, é frequente a passagem pelo local de visitantes transportados em viaturas de animação turística, tuk-tuks e táxis, precisamente para conhecerem a zona onde Cristiano Ronaldo viveu.

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O projecto pretende agora dar outra utilização àqueles terrenos, que pertencem à Câmara Municipal do Funchal, recuperando os patamares existentes e criando um espaço que possa ser usufruído tanto pela população como pelos visitantes. O presidente da Junta salientou que o local poderá funcionar como zona de permanência e lazer, beneficiando também da vista sobre a cidade.

A ligação a Cristiano Ronaldo deverá ficar expressa no futuro espaço. Marcelo Gouveia revelou que a ideia já foi abordada com a família do internacional português e que existe parecer favorável para que seja feita uma alusão ao futebolista.

“Faz todo o sentido que haja uma alusão ao Cristiano Ronaldo, ao melhor do Mundo”, afirmou o autarca, justificando a aposta com a procura que o local já regista. Para Marcelo Gouveia, a intervenção permitirá criar “uma nova dinâmica” na Quinta Falcão e transformar o espaço em “mais uma atracção para os que cá vivem e para os que não vivem cá”. Entre outros aspectos, deverá ser mantida uma das paredes da casa onde viveu o craque madeirense.

A proposta encontra-se ainda numa fase preliminar. O estudo prévio agora apresentado deverá evoluir para projecto final e ser posteriormente submetido à Câmara Municipal do Funchal para aprovação. Marcelo Gouveia adiantou que o presidente da autarquia já visitou o local e conhece a potencialidade identificada pela Junta.

Junta quer assumir Pico dos Barcelos

Outro dos anúncios feitos durante no seu discurso em dia de festa diz respeito ao Miradouro do Pico dos Barcelos. A Junta pretende assumir a gestão daquele espaço, actualmente sob responsabilidade do Governo Regional, e avançar posteriormente com uma intervenção destinada a conferir-lhe uma nova dinâmica.

Marcelo Gouveia revelou ter manifestado esse interesse ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e indicou que o processo deverá agora passar pelos necessários procedimentos administrativos.

“A partir de um breve tempo logístico, administrativo, nós, Junta de Freguesia, ficaremos com este espaço”, afirmou, anunciando a intenção de modernizar e “dar uma nova vida” ao Pico dos Barcelos.

O autarca considera aquele miradouro um dos espaços com maior potencial turístico da freguesia e “talvez o miradouro mais bonito da Madeira”, defendendo que a passagem para a gestão da Junta permitirá criar novas valências e reforçar a atractividade do local.

Os dois projectos foram apresentados por Marcelo Gouveia como parte de uma estratégia para criar novos pontos de interesse em Santo António, aproveitando espaços já existentes e reforçando a projecção da freguesia no concelho e na Região.