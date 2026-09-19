Madeirenses dominam arranque da 7.ª jornada

A jornada sete da I Liga inicia-se às 15:30, com o jogo Gil Vicente-Marítimo, à mesma hora que o Nacional recebe o Famalicão, na Madeira, cabendo assim às equipas madeirenses marcar o ritmo da competição.

Às 18:00 entram em campo Alverca e Rio Ave numa jornada em que o Sporting está obrigado a regressar às vitórias na receção ao Arouca para se aproximar, provisoriamente, da liderança da I Liga portuguesa de futebol, numa sétima etapa em que os rivais FC Porto e Benfica se defrontam.

De forma a tornar o clássico do dia seguinte mais aliciante, os 'leões' têm de voltar à rota dos triunfos, após a 'escorregadela' na ronda anterior, em Famalicão (1-1), onde consentiram o empate na sequência de um autogolo de Gonçalo Inácio, aos 90+1 minutos, numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica.

Os 'verdes e brancos', que no arranque da competição já tinha empatado frente ao Estrela da Amadora, podem ultrapassar o Benfica e reduzir provisoriamente para um ponto o atraso para o topo, no qual estão os 'dragões', com 18, contra os 16 de 'encarnados', no segundo posto, e 14 de 'leões', no último lugar do pódio.

Do outro lado, vai estar o quinto posicionado que não ganha há duas rondas, depois de ter conquistado três triunfos nas quatro primeiras.

O encontro entre 'leões' e arouquenses está agendado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem de David Silva, da associação de futebol do Porto.

Programa da sétima jornada:

- Sábado, 19 set:

Gil Vicente - Marítimo, 15:30

Nacional - Famalicão, 15:30

Alverca - Rio Ave, 18:00

Sporting - Arouca, 20:30

- Domingo, 20 set:

Estrela da Amadora - Académico de Viseu, 15:30

Vitória de Guimarães - Moreirense, 15:30

Estoril Praia - Casa Pia, 18:00

Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30