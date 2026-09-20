FC Porto e Benfica disputam liderança no Dragão no fecho da sétima jornada

O líder FC Porto e o perseguidor Benfica discutem hoje a liderança da I Liga de futebol, ao defrontarem-se no clássico que encerra a sétima jornada, no Estádio do Dragão, no Porto.

O campeão nacional tem dois pontos de vantagem sobre as 'águias', que seguem no segundo posto, com os dois rivais a tentarem aproveitar novo deslize do Sporting, que, com o empate 2-2 na receção ao Arouca, ficou em terceiro com 15, ao alcance do Santa Clara, anfitrião do Sporting de Braga.

O clássico, no Estádio do Dragão, no Porto, às 20:30, arbitrado por Miguel Nogueira, vai ser o primeiro embate entre candidatos ao título na época 2026/27.

Invictos na prova, com o FC Porto a somar um pleno de seis triunfos, enquanto o Benfica vem de cinco vitórias seguidas, após o empate concedido na ronda inaugural, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu (2-2).

A equipa comandada por Marco Silva chega ao Dragão motivada pela boa entrada na fase de liga da Liga Europa, com a vitória (2-0) sobre o AC Milan, de Ruben Amorim, em San Siro, onde apresentou uma equipa com habituais suplentes, mas desfalacado do argentino Enzo Barrenechea, que vai ser operado ao menisco.

Os anfitriões, que não tiveram jornada europeia a meio da semana, recebem o rival sem o central Neuhen Pérez, o lateral Zaidu e o médio Seko Fofana, lesionados, mas com o médio dinamarquês Victor Froholdt, eleito melhor jogador da I Liga na temporada passada, na ficha de jogo, após ter sofrido uma concussão cerebral no jogo com o Moreirense, em 04 de setembro.

O polaco Oskar Pietuszewski e o espanhol Samu também podem hoje regressar à competição pela equipa principal, uma vez que foram dados como aptos pelo departamento de saúde dos 'dragões'.

Este domingo, o Santa Clara pode ultrapassar o Sporting, na receção ao Sporting de Braga, marcada para as 18:00, à mesma hora que o Estoril Praia recebe o Casa Pia.

Antes, às 15:30, o Estrela da Amadora recebe o Académico de Viseu, em Rio Maior, devido a nova interdição do Estádio José Gomes, pelo mau estado do relvado, e o Vitória de Guimarães defronta o rival concelhio Moreirense.

Programa da sétima jornada:

- Sábado, 19 set:

Gil Vicente - Marítimo, 1-1

Nacional - Famalicão, 0-4

Alverca - Rio Ave, 1-0

Sporting - Arouca, 2-2

- Domingo, 20 set:

Estrela da Amadora - Académico de Viseu, 15:30

Vitória de Guimarães - Moreirense, 15:30

Estoril Praia - Casa Pia, 18:00

Santa Clara - Sporting de Braga, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30