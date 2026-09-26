Erupção do vulcão Etna encerra aeroporto de Catânia

Uma nova erupção do vulcão Etna, situado na ilha italiana da Sicília (sul), obrigou, hoje, à suspensão de todas as operações do aeroporto da cidade vizinha de Catânia até domingo, devido à enorme nuvem de cinzas que gerou.

Inicialmente, a empresa que gere o aeroporto (SAC) tinha limitado a atividade no aeroporto até ao final da tarde de hoje, mas acabou por optar por "suspender todas as operações de voo, tanto chegadas como partidas, até ao meio-dia de domingo".

"Solicita-se aos passageiros que consultem a companhia aérea sobre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto", pediu a SAC num comunicado divulgado nas redes sociais.

O Observatório do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) tinha emitido, durante a manhã, um aviso vermelho, o nível mais elevado da escala de alerta, devido a esta nova erupção.

O organismo confirma no seu boletim a presença de uma nuvem de cinzas vulcânicas com quatro quilómetros de altura acima do nível do mar, que se desloca em direção sul, onde se situa a cidade de Catânia.

No entanto, além desta erupção, a cidade siciliana registou uma forte tempestade de chuva.

O Etna é um vulcão muito ativo que costuma causar problemas no funcionamento dos aeroportos das cidades vizinhas, a última vez foi esta quinta-feira.

Este ano, as suas erupções contínuas desde 07 de agosto causaram o caos em plena época de verão, uma vez que a emissão de cinzas obrigou ao cancelamento e ao desvio de inúmeros voos na Sicília.