PSP detém cinco suspeitos por incidentes registados durante operação policial em Rabo de Peixe

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve cinco homens por suspeita da autoria dos incidentes ocorridos em agosto em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, nos Açores, durante uma operação policial, anunciou ontem aquela força policial.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 58 anos, foram detidos por crimes de resistência e coação e danos qualificados.

Segundo o Comando Regional dos Açores da PSP, os homens foram detidos, no domingo, através da Divisão Policial de Ponta Delgada, no âmbito de uma operação denominada "Maré Alta", realizada na vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na sequência de incidentes ocorridos no dia 20 de agosto.

"A operação, agora concluída, resulta das diligências desenvolvidas, que permitiram identificar vários suspeitos com base nos elementos probatórios recolhidos", adiantou.

No âmbito da operação, foram cumpridos cinco mandados de detenção fora de flagrante delito e um mandado de busca domiciliária.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no tribunal de Ponta Delgada, e a dois deles foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.

Aos outros três homens foi determinada "a obrigação de apresentações bissemanais junto do Departamento de Investigação e Ação Penal da respetiva área de residência", indicou a PSP.

Na realização da operação, a Divisão Policial de Ponta Delgada contou com a colaboração de equipas de investigação criminal, de intervenção rápida e da Unidade Especial de Polícia.

Quatro viaturas com elementos da PSP dos Açores foram danificadas no dia 20 de agosto por populares na vila piscatória de Rabo de Peixe, situação que levou os agentes a efetuar disparos para o ar.

Na altura, o Comando Regional da PSP dos Açores referiu, em comunicado, que a ocorrência se verificou após a realização de uma operação policial que culminou com a detenção, em flagrante delito, de oito suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.

Após a operação, quando o contingente da força de segurança se encontrava a abandonar o local, "as viaturas policiais foram danificadas através do arremesso de diversas pedras e barrotes de madeira", adiantou. Os arremessos provocaram alguns danos em quatro viaturas policiais.

A PSP esclareceu ainda que, "devido à grande afluência de pessoas no local, e de forma a terminar com os arremessos dos objetos contra as viaturas policiais, foram efetuados seis disparos de advertência para o ar".

Segundo o Comando Regional, o arremesso dos objetos "não provocou qualquer lesão" nos agentes envolvidos nesta operação de "grande envergadura", nem em "qualquer outra pessoa presente no local".

No dia 20 de agosto, a PSP deu cumprimento, pelas 12:30 locais (13:30 em Lisboa), a vários mandados de busca, no porto de pescas de Rabo de Peixe.

A PSP apreendeu 962 doses de haxixe e 1.110 doses de cocaína e ainda dinheiro em numerário, numa quantia não especificada, alegadamente relacionado com o crime em investigação.