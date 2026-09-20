Trabalhos provocam congestionamento na Via Rápida

A realização de trabalhos está a provocar congestionamentos na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava, no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova esta manhã.

De acordo com a informação da aplicação 'Info Vias', a circulação está condicionada entre os quilómetros 18,8 e 17,6, numa extensão de cerca de 1,2 quilómetros.