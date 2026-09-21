Acidente e tráfego intenso bloqueiam Via Rápida
Um acidente na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, no túnel dos Marmeleiros, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de segunda-feira. Para piorar, no sentido oposto já há algum tempo, antes de amanhecer, o tráfego intenso já causava dificuldades.
O congestionamento no sentido do acidente - cujas causas e consequências maiores ainda não conseguimos apurar - já ascende a quase 2 km até à zona do Pilar. No sentido Machico - Ribeira Brava o congestionamento com mais de 4,5 km começou no nó da Cancela e já está além dessa zona, já no nó de Pestana Júnior e, antes dessa zona, na subida do Caniço.
Conduza com precaução.
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