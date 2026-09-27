China envia dois pandas-gigantes para os Estados Unidos

A China enviou hoje dois pandas-gigantes para os Estados Unidos (EUA), segundo a imprensa oficial chinesa, em mais uma demonstração da chamada "diplomacia do panda".

Na quinta-feira, o Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou, durante uma visita de Estado a Washington, para uma cimeira com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que a China iria enviar dois pandas para o jardim zoológico de Atlanta (sudeste), apresentando os animais como "embaixadores da amizade" entre os dois países.

Ping Ping e Fu Shuang partiram do Aeroporto Internacional de Chengdu-Shuangliu, no sul da China às 03:00 (20:00 de sábado em Lisboa), informou a agência de notícias Xinhua.

Antes da partida, foi realizada de despedida para os dois pandas, que irão passar os próximos dez anos num zoológico de Atlanta.

Os pandas são extremamente populares em todo o mundo e a China utiliza-os como um trunfo diplomático para cultivar laços com outros países, através de empréstimos.

Em dezembro, durante uma visita de Estado à China, o Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou a Chengdu, no centro da China, sede de um centro de conservação para onde foram repatriados em novembro dois pandas gigantes anteriormente alojados no jardim zoológico de Beauval, em França.

Os dois pandas, Huan Huan e Yuan Zi, emprestados pela China desde 2012, regressaram ao país natal devido a uma insuficiência renal na fêmea.

A embaixada chinesa em França prometeu então à França "novos pandas gigantes" que "chegarão no futuro".

Embora o empréstimo de pandas sirva para manter boas relações, os animais também podem ser chamados de volta para sinalizar descontentamento.

Pequim, por exemplo, repatriou em janeiro os únicos dois animais que estavam no Japão, os gémeos Lei Lei e Xiao Xiao, após declarações da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan que provocaram a ira da China.

Isto porque as autoridades chinesas mantêm a propriedade sobre os pandas e, portanto, um monopólio mundial destes mamíferos, com a notável exceção de um exemplar, Xin Xin, nascida no México em 1990.

Por exemplo, em junho, o Governo de Macau anunciou que os primeiros pandas gigantes nascidos na região semiautónoma chinesa, os gémeos Jian Jian e Kang Kang, irão partir em outubro para a China continental.

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais, Chao Wai Ieng, os gémeos irão partir para a Base de Estudo de Procriação dos Pandas Gigantes de Chengdu, no sudoeste da China, "para iniciarem a próxima fase de aprendizagem e crescimento".

Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, os pandas gigantes geralmente são considerados adultos a partir dos 4 anos, atingem a maturidade sexual por volta dos 6 anos e podem viver até 30 anos em cativeiro.