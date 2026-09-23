Trânsito congestionado nos dois sentidos da Via Rápida

Bom dia. Esta manhã de quarta-feira começa com o habitual pára e arranca na Via Rápida, que por estas horas torna-se lenta para quem tem horários a cumprir.

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Em ambos os sentidos, a começar pelo habitual sentido Machico - Ribeira Brava, com cerca de 4,5 km de extensão do congestionamento que começa antes do nó da Cancela e continua pela Boa Nova.

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No sentido oposto, uma zona que se torna cada vez mais frequente é o nó de Pestana Júnior, mas com ramificações ao nó dos Viveiros e de Santo António. Aqui o congestionamento está perto de atingir 2 km.

Mais para o centro do Funchal, também há congestionamento num ponto crítico, a rotunda do Hospital, em todas a vias.

Ambos os casos devido a tráfego intenso ainda nem sequer são 8h00.