Colisão na via rápida deixa homem ferido

Um motociclista, na faixa etária dos 40 anos, ficou ferido, esta manhã, numa colisão com um veículo ligeiro no acesso à via rápida na zona da Ribeira de João Gomes, no Funchal, no sentido Funchal -Santa Cruz.

Alertados pelas 9 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar socorro ao homem.

Com escoriações e uma suspeita de fractura no tornozelo, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.