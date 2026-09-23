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Colisão na via rápida deixa homem ferido

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Um motociclista, na faixa etária dos 40 anos, ficou ferido, esta manhã, numa colisão com um veículo ligeiro no acesso à via rápida na zona da Ribeira de João Gomes, no Funchal, no sentido Funchal -Santa Cruz. 

Alertados pelas 9 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância para prestar socorro ao homem. 

Com escoriações e uma suspeita de fractura no tornozelo, o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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