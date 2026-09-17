Edifícios iluminados a laranja para assinalar o Dia Mundial da Segurança do Doente

O edifício da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e o Hospital Dr. Nélio Mendonça iluminaram-se, esta noite, de cor de laranja para assinalar o Dia Mundial da Segurança do Doente, numa adesão da Região à iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) que simboliza globalmente a prevenção de riscos nos cuidados de saúde.

‘Cuidados seguros para doenças não transmissíveis’ é o tema deste ano,sob o lema ‘Cuidados seguros para a vida!’. Esta edição reforça a protecção de cidadãos com patologias crónicas, como diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e respiratórias, cuja exposição continuada aos serviços de saúde exige uma vigilância permanente.

A par do gesto simbólico das iluminações, o programa comemorativo promovido pela Comissão de Gestão de Risco Global do SESARAM contou com conferências dedicadas à prevenção e à importância dos rastreios no Hospital Dr. Nélio Mendonça, além da difusão de conteúdos educativos sobre segurança da medicação, prevenção de quedas e correta identificação dos utentes nas salas de espera das unidades de saúde. No âmbito do trabalho contínuo de prevenção de incidentes, que abrange o risco clínico, não clínico e profissional, foram registadas na aplicação de Gestão de Risco Global do SESARAM perto de duas mil notificações de risco (1.949) em 2025, demonstrando o crescimento sustentado de uma cultura de transparência, responsabilidade e segurança ativa entre os profissionais de saúde.



"A segurança do doente é um dever ético e a essência da qualidade em saúde. Face ao envelhecimento da população e ao aumento das doenças crónicas na Região, o compromisso do Governo Regional passa por continuar a investir em sistemas mais integrados e em cuidados mais próximos das comunidades, garantindo que cada cidadão recebe o cuidado certo, no momento certo e com a máxima segurança”, reforça a secretária regional, Micaela Freitas.