Museu da Baleia assinala Turismo com entrada gratuita
O Dia Mundial do Turismo, que ase assinala no dia 27, é celebrado pelo Museu da Baleia da Madeira no próximo domingo com a abertura gratuita do espaço a todos quantos queiram conhecer a colecção e o trabalho ali desenvolvido. A par da exposição de longa duração há exposições temporárias.
O Museu é um espaço vivo onde o público adulto e as crianças podem ficar a conhecer melhor o património cultural material e imaterial associado à exploração da baleia. Na Madeira houve caça até ao início dos anos 80 do século passado.
O MBM vai estar aberto entre as 10 e as 18 horas, pelas 11 horas haverá uma actuação musical ao vivo. É convidados o duo Plectro a Bec, de bandolim e flauta de bisel, com Ricardo Mota e Sara Faria.
A última entrada é às 17 horas.