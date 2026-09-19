Ribeira Brava estreia Green Market

Teve início esta tarde a primeira edição do Green Market na Ribeira Brava, um evento dedicado à sustentabilidade, ao artesanato consciente e aos produtos regionais, que se estende até domingo na nova praça do concelho.

A iniciativa, dinamizada pela Falésia Atelier, promete dinamizar o centro da vila ao longo de todo o fim de semana com uma oferta variada de gastronomia, bancas de produtores e momentos de animação.

A assinalar o momento de abertura, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, sublinhou o impacto positivo da chegada do ecomercado ao município.

A realização do Green Market na Ribeira Brava é uma enorme mais-valia para o nosso concelho. É a oportunidade perfeita para rentabilizarmos e darmos vida a este novo espaço público, ao mesmo tempo que apoiamos a economia local, valorizamos os nossos produtores e sensibilizamos a comunidade para escolhas mais ecológicas e sustentáveis". Jorge Santos

Por sua vez, Carlota Gouveia, da Falésia Atelier, refere que a chegada deste projecto à Ribeira Brava representa um marco muito significativo para o Green Market Madeira que sempre pretendeu descentralizar a mensagem da sustentabilidade e da economia circular.

"Acreditamos que a sustentabilidade se constrói com ações concretas no terreno, e esta estreia é o reflexo vivo dessa missão: capacitar a população local, dinamizar a economia de proximidade e celebrar o que de melhor se faz na Madeira" referiu.

Com entrada gratuita, entre as 12h00 e as 20h00, o Green Market convida residentes e visitantes a usufruírem do novo espaço urbano e a descobrirem propostas amigas do ambiente até ao final da tarde de domingo.